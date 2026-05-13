Выручка «Базиса» выросла на 36% в I квартале

Выручка разработчика ПО управления динамической ИТ‑инфраструктурой «Базис» увеличилась на 36% до 1,1 млрд руб. в I квартале 2026 г. относительно 0,8 млрд руб. за аналогичный период 2025 г. Это следует из отчета компании о промежуточных консолидированных финансовых результатах за первые три месяца текущего года по МСФО.