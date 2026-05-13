Выручка «Базиса» выросла на 36% в I квартале
Выручка разработчика ПО управления динамической ИТ‑инфраструктурой «Базис» увеличилась на 36% до 1,1 млрд руб. в I квартале 2026 г. относительно 0,8 млрд руб. за аналогичный период 2025 г. Это следует из отчета компании о промежуточных консолидированных финансовых результатах за первые три месяца текущего года по МСФО.
Доля рекуррентной выручки достигла 57%, а OIBDA – 457 млн руб. (+28%) при рентабельности OIBDA на уровне 43%. NIC увеличился на 91% год к году до 141 млн руб., а рентабельность по NIC выросла на 4 п. п. до 13%. Показатель «Чистый долг»/OIBDA LTM составил 0,1х на 31 марта 2026 г.
Подтвержден также прогноз на 2026 г.: +30-40% рост выручки с рентабельностью OIBDA примерно 60%.
По словам гендиректора «Базиса» Давида Мартиросова, финрезультаты I квартала демонстрируют устойчивость бизнес-модели компании и соответствуют заявленному ранее прогнозу по росту выручки в 2026 г. За счет высокой доли рекуррентных доходов компания добилась «сглаживания сезонности и более равномерного распределения квартальной выручки».
Компания «Базис» является одним из крупнейших разработчиков систем виртуализации в России. Основное направление деятельности – разработка инфраструктурного программного обеспечения (ПО), решений для виртуализации и облачных технологий.