Золото подешевело до минимума с 20 июля

Bloomberg цитирует аналитика Global X ETFs Джастина Лина, по словам которого золото, скорее всего, столкнулось с массовыми продажами из-за проблем с ликвидностью. Это «обычно происходит при резких рыночных спадах, поскольку золото является отличным источником ликвидности для покрытия маржинальных требований и требований к капиталу», сказал он, добавив, что драгоценный металл близок к критическому уровню в $3900 за унцию.