Золото подешевело до минимума с 20 июля
Декабрьский фьючерс на золото на бирже Comex в моменте подешевел до $4001,1 за унцию. Меньше этого значения последний раз было зафиксировано 20 июля.
По состоянию на 10:46 мск контракт на драгметалл стоит чуть больше – $4033,15 за унцию. Стоимость выросла на 0,67% к закрытию предыдущего дня.
За неделю цены на золото снизились почти на 4%, а за месяц – на 6,6%.
Золото падает на фоне роста цен на нефть. Стоимость барреля Brent в моменте выросла до $114,7 и побила максимум с 4 мая.
Bloomberg цитирует аналитика Global X ETFs Джастина Лина, по словам которого золото, скорее всего, столкнулось с массовыми продажами из-за проблем с ликвидностью. Это «обычно происходит при резких рыночных спадах, поскольку золото является отличным источником ликвидности для покрытия маржинальных требований и требований к капиталу», сказал он, добавив, что драгоценный металл близок к критическому уровню в $3900 за унцию.