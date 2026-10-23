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Главная / Инвестиции /

Золото подешевело до минимума с 20 июля

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Декабрьский фьючерс на золото на бирже Comex в моменте подешевел до $4001,1 за унцию. Меньше этого значения последний раз было зафиксировано 20 июля.

По состоянию на 10:46 мск контракт на драгметалл стоит чуть больше – $4033,15 за унцию. Стоимость выросла на 0,67% к закрытию предыдущего дня.

За неделю цены на золото снизились почти на 4%, а за месяц – на 6,6%.

Золото падает на фоне роста цен на нефть. Стоимость барреля Brent в моменте выросла до $114,7 и побила максимум с 4 мая. 

Bloomberg цитирует аналитика Global X ETFs Джастина Лина, по словам которого золото, скорее всего, столкнулось с массовыми продажами из-за проблем с ликвидностью. Это «обычно происходит при резких рыночных спадах, поскольку золото является отличным источником ликвидности для покрытия маржинальных требований и требований к капиталу», сказал он, добавив, что драгоценный металл близок к критическому уровню в $3900 за унцию.

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