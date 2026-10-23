Цена нефти Brent побила максимум с 4 мая
Цена за баррель нефти Brent в моменте выросла до $114,7 и побила максимум с 4 мая. Нефть WTI подорожала до значения 17 сентября.
К 10:05 мск цена на декабрьский фьючерс Brent на ICE Futures составила $114,39 за барр., что на 1,08% больше значения закрытия предыдущего дня. За неделю нефть подорожала на 4%, а за месяц – на 16,4%.
Декабрьские фьючерсы на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже к этому времени подорожали до $100,84 за балл. Рост составил 1,38%. За неделю контракт подорожал на 1,8%, а за месяц – на 9,31%.
«Рынки все больше обеспокоены возобновлением эскалации в Персидском заливе – сценарий, который может поставить под угрозу поставки нефти, которые до сих пор оставались на удивление стабильными», – заявили аналитики ING (цитата по Reuters)
22 октября Хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удар с помощью баллистических ракет и беспилотников по министерству обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. По их словам, с начала нового витка эскалации в Йемене Саудовская Аравия нанесла более 2900 авиаударов по территориям, подконтрольным хуситам. В результате чего погибло и пострадало более 562 человек, включая детей.