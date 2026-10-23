Цена нефти Brent побила максимум с 4 мая

22 октября Хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удар с помощью баллистических ракет и беспилотников по министерству обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. По их словам, с начала нового витка эскалации в Йемене Саудовская Аравия нанесла более 2900 авиаударов по территориям, подконтрольным хуситам. В результате чего погибло и пострадало более 562 человек, включая детей.