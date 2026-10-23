Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,091-0,61%VEON-RX76,2-0,39%CHMK3 660+2,23%IMOEX2 435,5+0,25%RTSI945,74+0,25%RGBI111,95-0,04%RGBITR773,58-0,01%
Главная / Инвестиции /

Цена нефти Brent побила максимум с 4 мая

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Цена за баррель нефти Brent в моменте выросла до $114,7 и побила максимум с 4 мая. Нефть WTI подорожала до значения 17 сентября.

К 10:05 мск цена на декабрьский фьючерс Brent на ICE Futures составила $114,39 за барр., что на 1,08% больше значения закрытия предыдущего дня. За неделю нефть подорожала на 4%, а за месяц – на 16,4%.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже к этому времени подорожали до $100,84 за балл. Рост составил 1,38%. За неделю контракт подорожал на 1,8%, а за месяц – на 9,31%.

«Рынки все больше обеспокоены возобновлением эскалации в Персидском заливе – сценарий, который может поставить под угрозу поставки нефти, которые до сих пор оставались на удивление стабильными», – заявили аналитики ING (цитата по Reuters)

22 октября Хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удар с помощью баллистических ракет и беспилотников по министерству обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. По их словам, с начала нового витка эскалации в Йемене Саудовская Аравия нанесла более 2900 авиаударов по территориям, подконтрольным хуситам. В результате чего погибло и пострадало более 562 человек, включая детей.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её