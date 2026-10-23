Греф анонсировал новые продукты Сбербанка
Сбербанк в 2027 г. сделает очередной технологический скачок и представит рынку новые сервисы, заявил глава кредитной организации Герман Греф на конференции Сберуниверситета «Больше чем обучение».
«В части развития искусственного интеллекта мы поддерживаем все модальности, делаем все направления, связанные с развитием Physical AI. Мы готовим большое количество сюрпризов – нам в этом году 185 лет», – сказал он (цитата по ТАСС).
Греф отметил, что уже в ноябре на конференции AI Journey Сбербанк представит ряд принципиально новых продуктов.
8 октября старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Развитие генеративного ИИ» Антон Фролов заявил, что создание собственной фундаментальной модели ИИ по сложности сопоставимо с разработкой ядерной или космической программы. По его словам, банк активно развивает модели с открытым исходным кодом, считая прозрачность одним из ключевых принципов работы. Все флагманские разработки Сбербанка доступны публично, поэтому инженеры могут изучать их устройство, архитектуру и проверять происхождение моделей.
6 октября «Ведомости» писали, что «Сбер» выпустил обновленную генеративную модель Kandinsky 6.0 Video, которая может автоматически добавлять аудиодорожку к видео. Модель может генерировать речь, музыку и звуки окружающей среды, соответствующие содержанию видео. Пользователю достаточно задать текстовый запрос или загрузить изображение, на основе которого нейросеть создаст ролик со звуком.