Сбер обновил ИИ-модель Kandinsky для создания видео со звуком

Модель может генерировать речь, музыку и звуки окружающей среды, соответствующие содержанию видео. Пользователю достаточно задать текстовый запрос или загрузить изображение, на основе которого нейросеть создаст ролик со звуком. Однако из-за значительных вычислительных затрат ролик больше пяти секунд сгенерировать не получится, но со временем разработчики планируют ее увеличить.