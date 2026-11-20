8 ноября о самозапрете на входящие звонки из-за границы рассказал первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин. Он отметил, что решение принимает сам абонент. Как он подчеркнул, речь не идет о тотальном запрете международной связи – это дополнительная возможность для тех, кому такие звонки не нужны и кто хочет снизить потенциальные риски.