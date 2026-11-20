Маркировать звонки из-за границы начнут с 1 марта
С 1 марта 2027 г. операторы связи начнут предупреждать россиян о звонках с иностранных номеров. Об этом Минцифры сообщило на своем сайте.
Правительство утвердило правила маркировки таких вызовов, уточнило ведомство. На экранах мобильных телефонов при поступлении иностранного звонка будет появляться надпись «Иностранный вызов». При наличии технической возможности оператор также укажет страну, из которой поступает вызов. Общая длина маркировки не превысит 32 символов.
При звонках на стационарные телефоны абонентов будут предупреждать голосовым сообщением, если такая функция поддерживается технически. Услуга будет бесплатной.
В Минцифры отметили, что маркировка поможет снизить риск телефонного мошенничества. Злоумышленники нередко используют иностранные номера, которые могут быть похожи на российские.
8 ноября о самозапрете на входящие звонки из-за границы рассказал первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин. Он отметил, что решение принимает сам абонент. Как он подчеркнул, речь не идет о тотальном запрете международной связи – это дополнительная возможность для тех, кому такие звонки не нужны и кто хочет снизить потенциальные риски.
В июле представитель Народного фронта сообщил «Ведомостям», что в 2026 г. 63% жителей России лично столкнулись с попытками телефонного мошенничества, что на 25 процентных пунктов меньше, чем в 2025 г. Согласно результатам мониторинга, который охватил 27 900 россиян, в мае – июне 2026 г. 31% россиян получал телефонные звонки от аферистов, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов.