Умер основатель регги-группы Jah Division Герберт Моралес
Основатель регги-группы Jah Division Герберт Моралес умер на 65-м году жизни. О смерти музыканта сообщила его дочь Мила Моралес в Instagram
«Ушел из жизни мой отец – Герберт Моралес. Человек-легенда, человек-эпоха, человек, стоявший у истоков регги-культуры в России. Лидер группы Jah Division, он оставил после себя не просто музыку, а целую культуру, философию и огромный след в истории», – написала она.
Похороны музыканта состоятся 22 ноября в Израиле. В тот же день в Москве в 16:00 запланирована церемония прощания в Донском монастыре, а в 17:00 в молодежном клубе «Донской» пройдет прощальный концерт.
Дочь Моралеса также сообщила о планах организовать в Москве большой памятный концерт в честь отца. Дату и место его проведения она пообещала объявить позднее.
Моралес родился 22 ноября 1961 г. в Москве. В конце 1980-х гг. вместе с поэтом Александром Дельфиновым он начал создавать группу Jah Division, первые выступления которой состоялись в 1991 г. Среди наиболее известных композиций группы – «Cuba Cuba Cubana». Музыкант также сотрудничал с калининградской группой «Комитет охраны тепла» в качестве сессионного гитариста. Последние годы он жил в Израиле.