«Ушел из жизни мой отец – Герберт Моралес. Человек-легенда, человек-эпоха, человек, стоявший у истоков регги-культуры в России. Лидер группы Jah Division, он оставил после себя не просто музыку, а целую культуру, философию и огромный след в истории», – написала она.