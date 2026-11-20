Захарова: РФ ответит на расширение антироссийских санкций ЕС
Действия Евросоюза (ЕС) по расширению односторонних санкций против России не останутся без ответа Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
16 ноября Евросоюз ввел санкции против 49 российских банков, страховой компании «Баланс страхование» и оператора электронных платежей ЮMoney. Под ограничения попали в том числе «Юнистрим», «СПБ банк» и Гута-банк. ЕС также включил в санкционный список компанию «Баланс страхование», которая, по данным Брюсселя, предоставляла страховые услуги танкеру, связанному с перевозками российской нефти.
ЕС также включил в санкционный список нового владельца «Южуралзолота» (ЮКГ) Руслана Байсарова и основательницу Wildberries и главу объединенной компании RWB Татьяну Ким. В RWB сообщили ТАСС, что санкции ЕС против Ким не повлияют на работу объединенной компании и входящих в ее экосистему организаций. В компании объяснили, что не имеют активов на территории ЕС и не ведут там деятельность.
6 ноября представитель ЕК Шивон Макгарри сообщила о создании первого постоянного офиса по координации санкций. Она подтвердила продолжение подготовки 22-го пакета ограничений против России, не уточнив сроков его представления. 18 ноября Еврокомиссия объявила о создании отдельного офиса ЕС по санкциям (EU Sanctions Office), который будет заниматься разработкой, применением и контролем соблюдения ограничительных мер. Приоритетными направлениями его работы станут Россия и Белоруссия.