ЕС также включил в санкционный список нового владельца «Южуралзолота» (ЮКГ) Руслана Байсарова и основательницу Wildberries и главу объединенной компании RWB Татьяну Ким. В RWB сообщили ТАСС, что санкции ЕС против Ким не повлияют на работу объединенной компании и входящих в ее экосистему организаций. В компании объяснили, что не имеют активов на территории ЕС и не ведут там деятельность.