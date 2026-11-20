Зеленский: гарантии безопасности Украине должны включать базы США
Гарантии безопасности для Киева должны предусматривать размещение американских военных баз на украинской территории и обязательства стран НАТО участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Берлине.
«Мы были бы рады, если бы базы американских партнеров были на Украине, как на Ближнем Востоке. Они не в НАТО, но базы есть. Интересно. Я спросил: "У вас есть ответ на этот вопрос?" У меня нет», – сказал Зеленский.
По его мнению, гарантии безопасности по образцу ст. 5 устава НАТО должны включать присутствие американских и европейских вооруженных сил, а также военных баз на территории Украины.
«На мой взгляд, это часть ст. 5 – силы США и европейских партнеров. Силы и базы. Без этого это не статья 5 или какая-либо иная», – подчеркнул Зеленский. При этом он допустил, что Киев и Вашингтон могут по-разному трактовать содержание гарантий безопасности.
19 ноября The Wall Street Journal писала, что посланник президента США Джаред Кушнер выдвигал идею предоставить Украине членство в НАТО в обмен на уступку территорий в Донбассе России. Альтернативой этому, утверждала газета, Кушнер предлагал заморозку конфликта по линии фронта и гарантии Киеву по аналогии с пятой статьей НАТО.
20 ноября замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что для Москвы неприемлемы «креативные решения» по участию Украины в НАТО.