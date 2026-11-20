В мае группа приобрела 26% компании AiB и на ее базе сформировала отдельное направление «Астра ИИ» для развития экосистемы в работе с нейросетями в защищенной среде. Тогда представитель группы «Астра» говорил «Ведомостям», что сделка многоэтапная – по результатам работы компании группа может довести долю до контрольной.