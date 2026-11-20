«Группа Астра» увеличила долю в «Астра ИИ» с 26% до 80%
«Группа Астра» нарастила долю в «Астра ИИ» с 26% до 80% через дочернюю компанию «Астра инвестиции», сообщили «Ведомостям» в компании.
Директор по науке и ИИ группы Владимир Нелюб сохранил 20% в капитале «Астра ИИ». В экосистему «Астра ИИ» входят: единый корпоративный центр управления ИИ [Хаб], «Астра ИИ [Платформа]» для создания ИИ-решений, «Астра ИИ [Код]» для агентной разработки, «Астра ИИ [Цифровой офис]» для повседневных задач и методология «Астра ИИ [Траектория]».
«Увеличение доли до 80% позволит группе развивать ИИ-продукты вместе с собственным инфраструктурным ПО и предлагать заказчикам комплексные решения для работы с искусственным интеллектом в закрытом доверенном контуре», – пояснили в компании. Уточняется, что состав команды «Астра ИИ» из более 60 сотрудников будет сохранен.
В мае группа приобрела 26% компании AiB и на ее базе сформировала отдельное направление «Астра ИИ» для развития экосистемы в работе с нейросетями в защищенной среде. Тогда представитель группы «Астра» говорил «Ведомостям», что сделка многоэтапная – по результатам работы компании группа может довести долю до контрольной.