Российский фондовый рынок сравнили с Ferrari на проселочной дорогеИнфраструктура и сервис потрясающие, но всей прелести «езды» пока не ощущается
Российский фондовый рынок – потрясающая Ferrari, но едет она по проселочной дороге и не дает почувствовать всей своей прелести. Такое мнение на Уральской конференции НАУФОР высказал первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
«У нас Ferrari потрясающая: инфраструктура, сервис, финтех – все есть. Но если на Ferrari ехать в сторону проселочных дорог, то ты не почувствуешь всей прелести», – констатировал он.
По словам банкира, на подобных конференциях и на закрытых встречах участники рынка, затрагивая вопрос повышения его капитализации (такую задачу поставил президент), обсуждают только инфраструктуру и сервис. Но база фондового рынка – прибыль компаний, подчеркнул он, без ее увеличения рост капитализации математически невозможен, при этом в стране нет никакой соответствующей госпрограммы.