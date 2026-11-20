По словам банкира, на подобных конференциях и на закрытых встречах участники рынка, затрагивая вопрос повышения его капитализации (такую задачу поставил президент), обсуждают только инфраструктуру и сервис. Но база фондового рынка – прибыль компаний, подчеркнул он, без ее увеличения рост капитализации математически невозможен, при этом в стране нет никакой соответствующей госпрограммы.