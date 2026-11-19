Российский рынок акций завершил день заметным падением
По состоянию на 19:00 мск 19 ноября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 2,09% и составил 2418,36. Индекс РТС снизился на 1,73% и составил 929,87.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«ЭЛ5-Энерго» – 0,38 руб. (+1,60%)
«Озон фармацевтика» – 48,76 руб. (+1,33%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Евротранс» – 7,10 руб. (-21,98%)
«Эталон Груп» – 21,40 руб. (-6,61%)
«Распадская» – 129,45 руб. (-6,37%)
ГК «Самолет» – 281,60 руб. (-6,22%)
«Новабев групп» – 290,80 руб. (-5,57%)
Общий объем торгов составил 93,96 млрд руб.
Лидерами по объему торгов стали:
«Газпром» – 14,22 млрд руб. (цена 111,53 руб.)
«Т-Технологии» – 7,57 млрд руб. (цена 286,62 руб.)
Сбербанк ао – 6,62 млрд руб. (цена 294,27 руб.)
ВТБ – 5,03 млрд руб. (цена 59,16 руб.)
«Лукойл» – 5,02 млрд руб. (цена 5 891 руб.)