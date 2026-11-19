Выручка «Сегежи» по МСФО за 2025 г. снизилась на 12% до 89,2 млрд руб. Чистый убыток составил 88,4 млрд руб. Чистый долг холдинга на 31 декабря 2025 г. сократился более чем вдвое – до 67 млрд руб. по сравнению со 147,8 млрд руб. на конец 2024 г.