Segezha Group сократила чистый убыток на 30,6% за девять месяцев
Чистый убыток ПАО «Сегежа групп» (Segezha Group, входит в АФК «Система») за девять месяцев по МСФО составил 22,3 млрд руб., что год к году меньше на 30,6%. Финансовый отчет опубликован на сайте компании.
Выручка снизилась на 10%, что, по словам ПАО, отражает общую ситуацию в отрасли. Показатель составил 61,4 млрд руб. OIBDA сократилась на 6,5% до 2,94 млрд руб. при рентабельности 4,8%. Чистый долг «Сегежи» на 30 сентября составил 82,06 млрд руб. против 61,22 млрд руб. годом ранее.
В компании отметили, что по рынкам спрос смещается на СНГ, Ближний Восток, Северную Африку и Латинскую Америку. Глобальная перестройка отрасли – закрытие мощностей в Европе и Канаде, удорожание логистики – освобождает рынок для сильных игроков, заявили в «Сегежа групп». В компании прогнозируют улучшение ценовой конъюнктуры и рост маржинальности.
Выручка «Сегежи» по МСФО за 2025 г. снизилась на 12% до 89,2 млрд руб. Чистый убыток составил 88,4 млрд руб. Чистый долг холдинга на 31 декабря 2025 г. сократился более чем вдвое – до 67 млрд руб. по сравнению со 147,8 млрд руб. на конец 2024 г.