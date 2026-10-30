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Президентом «Сегежа групп» стал Евгений Онацкий

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Совет директоров ПАО «Сегежа групп» на заседании 29 октября назначил Евгения Онацкого президентом компании. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Онацкий сменил на посту Кирилла Арсентьева, возглавлявшего компанию с июня 2025 г. Новый президент «Сегежи» ранее занимал руководящие позиции в структурах «Объединенной вагонной компании», «Еврохим» и «Дюпон наука и технологии».

Перед Онацким стоят задачи повысить эффективность предприятий, достичь устойчивого положительного операционного денежного потока и усилить конкурентные позиции на рынках. Приоритетами «Сегежа» назвала цифровую трансформацию бизнеса и внедрение интеллектуальных технологий в управление.

«Сегежа групп» – один из крупнейших лесопромышленных холдингов России. Входит в группу АФК «Система», в свободном обращении находится 8% акций. Выручка компании по МСФО за 2025 г. сократилась на 12% до 89,2 млрд руб., чистый убыток достиг 88,4 млрд руб. Совет директоров утвердил невыплату дивидендов за 2025 г. в связи с отсутствием чистой прибыли. За последние 12 месяцев стоимость акций «Сегежи» снизилась на 69,4%.

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