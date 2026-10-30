Новак: один из российских НПЗ получил повреждения при атаке ВСУ
Украина атаковала три российских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) и один газохимический комплекс. Об этом в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил вице-премьер России Александр Новак.
«Сегодня была ночью атака на четыре нефтеперерабатывающих завода. Точнее, три НПЗ и один газохимический комплекс», – сказал он.
На одном из НПЗ после атаки были зафиксированы повреждения, уточнил Новак.
30 октября об ударах по российским НПЗ также сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что Украина вновь ослушалась президента США Дональда Трампа, который призывал Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
В ночь с 29 на 30 октября силы ПВО уничтожили 1043 украинских беспилотника над 20 регионами России. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера в направлении столицы и области летели 862 украинских дрона. Большую часть БПЛА удалось уничтожить на дальних рубежах. Еще 170 беспилотников нейтрализовали на подлете к Москве.