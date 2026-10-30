Новак: один из российских НПЗ получил повреждения при атаке ВСУ

В ночь с 29 на 30 октября силы ПВО уничтожили 1043 украинских беспилотника над 20 регионами России. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера в направлении столицы и области летели 862 украинских дрона. Большую часть БПЛА удалось уничтожить на дальних рубежах. Еще 170 беспилотников нейтрализовали на подлете к Москве.