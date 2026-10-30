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Главная / Бизнес /

Новак: атаки на нефтезаводы не нарушат поставки топлива в России

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не помешают обеспечению российского рынка топливом. Об этом ИС «Вести» сообщил вице-премьер Александр Новак.

«У нас предпринимаются все необходимые меры по увеличению объемов добычи, переработки», – заявил Новак.

Он также отметил, что для снабжения внутреннего рынка обеспечивается импорт топлива. По его словам, эти меры позволяют поддерживать поставки и удовлетворять потребности российских потребителей.

30 октября Новак заявил, что Украина атаковала три НПЗ и один газохимический комплекс. На одном из заводов в результате ударов зафиксировали повреждения.

16 октября Новак рассказал о двух направлениях защиты НПЗ от атак. Он отметил, что Минобороны оказывает поддержку в финансировании заказа средств противовоздушной обороны, а компании самостоятельно обеспечивают пассивную защиту объектов: речь идет о различных конструкциях, защищающих объекты при атаках беспилотных воздушных средств.

14 октября Новак сообщил, что ситуация на топливном рынке России улучшается, а власти усиливают защиту предприятий. «У нас ряд заводов вышли в работу после ремонтов, и сегодня ситуация значительно лучше, чем месяц назад, чем две недели назад», – заявил вице-премьер.

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