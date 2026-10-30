Новак: атаки на нефтезаводы не нарушат поставки топлива в России

14 октября Новак сообщил, что ситуация на топливном рынке России улучшается, а власти усиливают защиту предприятий. «У нас ряд заводов вышли в работу после ремонтов, и сегодня ситуация значительно лучше, чем месяц назад, чем две недели назад», – заявил вице-премьер.