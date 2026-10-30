Чистая прибыль «Лукойла» за три квартала выросла на 30% по РСБУ

29 января «Лукойл» заключил соглашение с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже Lukoil International GmbH (100%-ная «дочка» «Лукойла», владеющая зарубежными активами группы). Но процесс продажи затянулся: он почти 10 месяцев находился на стадии согласования правительством США. В конце июля соглашение утратило силу из-за отсутствия одобрения OFAC, о чем стало известно 8 октября. На следующий день Carlyle Group подтвердила, что больше не рассматривает приобретение этих активов.