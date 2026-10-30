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Главная / Инвестиции /

Чистая прибыль «Лукойла» за три квартала выросла на 30% по РСБУ

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Чистая прибыль «Лукойла» за девять месяцев составила 457,49 млрд руб., что на 30% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Финансовая отчетность опубликована на сайте раскрытия корпоративной информации.

Выручка нефтяной компании выросла на 0,8%, или на 16 млрд руб., до 1,97 трлн руб. Валовая прибыль составила 696,78 млрд руб. (+34% год к году), а прибыль от продаж – 574,07 млрд руб. (+53%).

Нераспределенная прибыль «Лукойла» на 30 сентября составляла 1,39 трлн руб. Сальдо денежных потоков за период выросло почти в три раза – до 529 млрд руб.

Акции компании за день выросли на 1,1%. По состоянию на 17:15 мск они торгуются по 6312 руб. Ценные бумаги «Лукойла» за три месяца подорожали на 37,29%.

29 января «Лукойл» заключил соглашение с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже Lukoil International GmbH (100%-ная «дочка» «Лукойла», владеющая зарубежными активами группы). Но процесс продажи затянулся: он почти 10 месяцев находился на стадии согласования правительством США. В конце июля соглашение утратило силу из-за отсутствия одобрения OFAC, о чем стало известно 8 октября. На следующий день Carlyle Group подтвердила, что больше не рассматривает приобретение этих активов.

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