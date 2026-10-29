НРА присвоило МГКЛ статус «под наблюдением»
Агентство отметило новость, что у нескольких дочерних компаний группы были заблокированы счета из-за налоговой задолженности. Такой фон способен повлиять на кредитный рейтинг или прогноз по нему, он требует дополнительного анализа, заявили в НРА.
Утром 29 октября акции МГКЛ упали на 21,99%. Московская биржа проводила по ним дискретный аукцион. Котировки достигли нового исторического минимума – 0,99 руб.
У МГКЛ также дешевеют облигации. Всего в обращении девять выпусков облигаций: восемь корпоративных бумаг на 3,85 млрд руб. и один, привязанный к золоту, на 47,3 млн руб. Публичный долг группы вместе с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), по данным Сbonds, составляет 5,9 млрд руб. Ближайшее погашение состоится в декабре 2026 г.
Представитель МГКЛ 27 октября сказал «Ведомостям», что в компании контролируют погашение задолженности отдельных дочерних обществ и взаимодействуют с налоговыми органами. 28 октября группа сообщила, что совокупная налоговая задолженность «дочек» снизилась на 30%, примерно до 800 млн руб. За 10 месяцев 2026 г. группа уплатила налогов на 567,5 млн руб., за весь 2025 год – 614,5 млн руб.