Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%CHKZ15 000-1,32%MGKL0,988-21,99%IMOEX2 502,05+0,39%RTSI976,99+0,39%RGBI112,34+0,03%RGBITR778,04+0,06%
Главная / Инвестиции /

НРА присвоило МГКЛ статус «под наблюдением»

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило статус «под наблюдением» кредитному рейтингу МГКЛ в связи с появлением негативного новостного фона.

Агентство отметило новость, что у нескольких дочерних компаний группы были заблокированы счета из-за налоговой задолженности. Такой фон способен повлиять на кредитный рейтинг или прогноз по нему, он требует дополнительного анализа, заявили в НРА.

Утром 29 октября акции МГКЛ упали на 21,99%. Московская биржа проводила по ним дискретный аукцион. Котировки достигли нового исторического минимума – 0,99 руб.

У МГКЛ также дешевеют облигации. Всего в обращении девять выпусков облигаций: восемь корпоративных бумаг на 3,85 млрд руб. и один, привязанный к золоту, на 47,3 млн руб. Публичный долг группы вместе с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), по данным Сbonds, составляет 5,9 млрд руб. Ближайшее погашение состоится в декабре 2026 г.

Представитель МГКЛ 27 октября сказал «Ведомостям», что в компании контролируют погашение задолженности отдельных дочерних обществ и взаимодействуют с налоговыми органами. 28 октября группа сообщила, что совокупная налоговая задолженность «дочек» снизилась на 30%, примерно до 800 млн руб. За 10 месяцев 2026 г. группа уплатила налогов на 567,5 млн руб., за весь 2025 год – 614,5 млн руб.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её