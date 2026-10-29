НРА присвоило МГКЛ статус «под наблюдением»

У МГКЛ также дешевеют облигации. Всего в обращении девять выпусков облигаций: восемь корпоративных бумаг на 3,85 млрд руб. и один, привязанный к золоту, на 47,3 млн руб. Публичный долг группы вместе с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), по данным Сbonds, составляет 5,9 млрд руб. Ближайшее погашение состоится в декабре 2026 г.