Итоги торгов на Мосбирже 28 октября

Итоги торгов на Мосбирже 28 октябряГеополитические новости продолжают подогревать риск-аппетит инвесторов
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 28 октября, вырос на 0,64% до 2526,54 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 0,23% и составил 984,23 пункта.
Лидерами роста в среду стали бумаги Ozon (+4,02%), АФК «Система» (+3,83%), «Циана» (+3,51%), «Аэрофлота» (+1,97%) и Positive Technologies (+1,78%). В аутсайдерах оказались бумаги «Полюса» (-1,83%), «Совкомфлота» (-0,97%), ЮГК (-0,96%), НЛМК (-0,92%) и Московской биржи (-0,88%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 5 коп. до 12,02 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 80,87 руб. (+0,34 руб.). Официальный курс евро составил 90,17 руб. (+0,07 руб.). Цена январского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 2,62% до $112,28/барр. Декабрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 3,14% до $103,04/барр.
Индекс Мосбиржи в середине недели рос, так как геополитические новости продолжают подогревать риск-аппетит, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Инвесторы оптимистично оценивают российско-американские экономические договоренности и ждут возобновления переговорного процесса с Украиной, отмечает он. К тому же помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что дата проведения трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби будет названа в скором времени, напоминает эксперт.
Цены на нефть растут на фоне сообщений об очередных атаках йеменских хуситов на инфраструктуру Саудовской Аравии, указывает Смирнов. В частности, под удар попал крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод в городе Рас-Танура, приводит он пример. В то же время СМИ сообщили о том, что посредники из Катара передали Ирану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с США и Израилем.
На внешнем треке ключевое событие среды – заседание ФРС, потому что комментарии регулятора могут подсказать будущие шаги в части денежно-кредитной политики, отмечает Смирнов. В четверг пройдет заседание Европейского центрального банка, который, по ожиданиям аналитика, возьмет монетарную паузу. Также в этот день в США выйдет предварительная оценка ВВП за III квартал, напоминает он. Квартальные отчетности 29 октября представят Amazon, Mastercard, Intel.
На российском рынке в четверг «Яндекс», Х5, «Юнипро», Дом.РФ, Fix Price, «ЭЛ5-энерго» раскроют финансовые результаты за III квартал. В Госдуме пройдет первое чтение проекта закона о федеральном бюджете на 2027–2029 гг.
На настрой инвесторов 29 октября может оказать влияние недельный отчет по инфляции, считает Смирнов. Основными драйверами для российских акций остаются высокие цены на нефть и геополитические подвижки, отмечает он. По индексу Мосбиржи аналитик прогнозирует диапазон 2480–2580 пунктов.
На валютном рынке в ближайшие дни возможна консолидация курсов на уровне 80–82 руб./$ и 12–12,2 руб./юань, указывает Смирнов. Завершение налогового периода и снятие технической перепроданности валют могут приблизить их курсы к верхним границам указанных диапазонов, полагает эксперт. Но в целом позиции рубля остаются сильными, считает он: цены на нефть высокие, в геополитике позитив, а ЦБ оставил ключевую ставку без изменений – это удерживает рубль от ослабления в условиях сезонной активизации импорта и крупных покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила.