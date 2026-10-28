Итоги торгов на Мосбирже 28 октября

Цены на нефть растут на фоне сообщений об очередных атаках йеменских хуситов на инфраструктуру Саудовской Аравии, указывает Смирнов. В частности, под удар попал крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод в городе Рас-Танура, приводит он пример. В то же время СМИ сообщили о том, что посредники из Катара передали Ирану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с США и Израилем.