Группа ЛСР выкупит свои акции по 675 рублей
Группа ЛСР выкупит собственные акции по цене 675 руб., объявил совет директоров девелопера. Решение опубликовано на ленте раскрытия информации.
Компания планирует выкупить до 5,15 млн обыкновенных акций. Если количество акций, предъявленных к выкупу, превысит установленный объем, компания приобретет их пропорционально заявленным требованиям. Всего у ЛСР около 103 млн ценных бумаг. Free float составляет 23,46%.
Подать заявку на выкуп возможно с 18 ноября по 17 декабря включительно, а расчеты ЛСР планирует завершить к 25 декабря.
После объявления байбэка акции ЛСР резко выросли в цене. По состоянию на 18:29 мск ценные бумаги девелопера торгуются по 718,4 руб., что на 8,49% больше цены закрытия.
Чистый убыток ПАО «Группа ЛСР» за первое полугодие по МСФО составил 57,56 млрд руб., что больше в 22,9 раза год к году. Выручка при этом символически увеличилась – до 97,12 млрд руб. (+0,7%). Операционные убытки составили 32,94 млрд руб. против прибыли в 18,32 млрд руб. годом ранее.
«Группа ЛСР» – российская строительная и девелоперская компания, которая также производит строительные материалы. Она работает с 1993 г. Регионы присутствия: Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Сочи и области.