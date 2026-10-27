В МГКЛ прокомментировали блокировку счетов у своих «дочек»

По данным ФНС, у ООО «Звезда» заблокирован счет из-за задолженности перед бюджетом в размере 381 млн руб. У ООО «Ресейл» заблокированы счета на 14 млн руб. по тому же основанию. У ООО «Команда МГКЛ» – блок на 1,6 млн руб., у ООО «Ломбард Аквамарин» – на 5,8 млн руб., у ООО «Главмосторг» – на 124,8 млн руб. У ООО «Комиссионный-1» и «Комиссионный-2» задолженности указаны в размере 140,5 млн руб. и 381,9 млн руб. соответственно. ООО «Технотренд» задолжало 171,9 млн руб.