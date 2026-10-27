В МГКЛ прокомментировали блокировку счетов у своих «дочек»Цена на акции компании достигла исторического минимума
Акции ПАО «МГКЛ» на Мосбирже снизились в цене до исторического минимума, свидетельствуют данные торговой площадки. Возможной причиной падения котировок стала новость о блокировке счетов дочерних компаний МГКЛ.
Ценные бумаги компании дешевеют семь торговых дней подряд, резкое падение пришлось на две последние сессии. По состоянию на 12:53 мск акции МГКЛ торгуются по 1,41 руб. Снижение к закрытию предыдущего дня составило 10%. За неделю бумаги потеряли 27% стоимости. В тематических Telegram-каналах начала появляться новость, что у МГКЛ заблокированы счета дочерних компаний. Инвесторы опасаются высокой долговой нагрузки группы.
По состоянию на 27 октября счета заблокированы у восьми «дочек», указанных в отчетности общества за первое полугодие по МСФО. Причина у всех одна – налоговая задолженность.
На запрос «Ведомостей» в МГКЛ подчеркнули, что задолженность дочернего ООО «Команда МГКЛ» носит технический характер и будет погашена, а по делам еще двух «дочек» – ООО «Технотренд» и ООО «Ресейл» – производство о банкротстве прекращено. Ситуацию остальных компаний МГКЛ не стала комментировать.
«Операционная деятельность группы продолжается, компании работают и обслуживают клиентов. Параллельно мы контролируем погашение задолженности отдельных дочерних обществ и продолжаем взаимодействовать с налоговыми органами для полного урегулирования этих вопросов», – ответили в МГКЛ.
По данным ФНС, у ООО «Звезда» заблокирован счет из-за задолженности перед бюджетом в размере 381 млн руб. У ООО «Ресейл» заблокированы счета на 14 млн руб. по тому же основанию. У ООО «Команда МГКЛ» – блок на 1,6 млн руб., у ООО «Ломбард Аквамарин» – на 5,8 млн руб., у ООО «Главмосторг» – на 124,8 млн руб. У ООО «Комиссионный-1» и «Комиссионный-2» задолженности указаны в размере 140,5 млн руб. и 381,9 млн руб. соответственно. ООО «Технотренд» задолжало 171,9 млн руб.
Кроме того, ФНС заблокировала счета АО «Ресейл-анти», в котором МГКЛ владеет 76,92%. Налоговая задолженность составляет 5,3 млн руб.
По итогам первого полугодия МГКЛ получила 553 млн руб. по МСФО, что на 34% больше год к году. Консолидированная выручка компании выросла в 2,7 раза, до 27 млрд руб., EBITDA увеличилась на 63% и достигла 1,81 млрд руб. При этом на ломбарды и ресейл пришлось 95% показателя.