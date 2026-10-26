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Главная / Инвестиции /

Совет директоров «Алросы» одобрил новую дивполитику

Наталья Захарова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров АК «Алроса» утвердил новую редакцию положения о дивидендной политике, сообщила компания на ленте раскрытия корпоративной информации.

Акционеры компании на годовом собрании 10 июня официально одобрили отказ от выплаты дивидендов за 2025 г. В этом году «Алроса» не выплачивала и не объявляла дивиденды.

16 октября стало известно, что Якутия планирует бюджет на 2027–2029 гг., не включая в него дивиденды от «Алросы». При этом налог на добычу алмазов поступает в бюджет Якутии полностью. Регион владеет 25% акций «Алросы», еще 8% принадлежат муниципальным районам. В предыдущие года компания формировала около 60% доходов бюджета Якутии.

В отчете «Алросы» по МСФО за полгода говорилось, что чистый убыток компании составил 9,54 млрд руб. против 40,60 млрд руб. чистой прибыли, полученной по итогам аналогичного периода 2025 г. Выручка снизилась на 33% до 91,73 млрд руб. Скорректированная EBITDA уменьшилась на 61% и достигла 14,3 млрд руб., а рентабельность по EBITDA – 16% (-11 п. п.).

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