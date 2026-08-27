«Алроса» завершила полугодие с чистым убытком в 9,5 млрд рублей
Чистый убыток АК «Алроса» по МСФО за шесть месяцев 2026 г. составил 9,54 млрд руб. против 40,60 млрд руб. чистой прибыли, полученной по итогам аналогичного периода 2025 г. Отчет опубликован на сайте компании.
Выручка снизилась на 33% до 91,73 млрд руб. Скорректированная EBITDA уменьшилась на 61% и достигла 14,3 млрд руб., а рентабельность по EBITDA – 16% (-11 п. п.).
Капитальные затраты снизились на 16% и составили 18,7 млрд руб. Чистый долг при этом вырос на 84% до 112,1 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 3,2х против 1,2х год к году.
В «Алросе» отметили нормализацию запасов в гранильном сегменте в Индии после масштабного «дестокинга» в 2024–2025 гг. Дорожают бриллианты, наблюдается стабильный спрос на «крупные» бриллианты свыше двух карат. Спрос на ювелирные украшения с бриллиантами растет в первую очередь в «премиальных» сегментах.
По состоянию на 16:06 мск акции «Алросы» торгуются по 18,34 руб. Разница с ценой закрытия составила -0,65%. За последний год ценные бумаги компании подешевели на 62,7%.
Акционерная компания «Алроса» (АК «Алроса») – мировой лидер по запасам и добыче алмазов. Они составляют 1 млрд карат, а производство в 2024 г. было 33 млн карат (более 30% рынка). Ведет свою историю с 1957 г., имеет активы в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области.