В трехлетнем проекте бюджета Якутии отсутствуют дивиденды от «Алросы»

В отчете «Алросы» по МСФО за полгода говорилось, что чистый убыток компании составил 9,54 млрд руб. против 40,60 млрд руб. чистой прибыли, полученной по итогам аналогичного периода 2025 г. Выручка снизилась на 33% до 91,73 млрд руб. Скорректированная EBITDA уменьшилась на 61% и достигла 14,3 млрд руб., а рентабельность по EBITDA – 16% (-11 п. п.).