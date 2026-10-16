В трехлетнем проекте бюджета Якутии отсутствуют дивиденды от «Алросы»
Якутия планирует бюджет на 2027-2029 гг., не включая в него дивиденды от ПАО «Алроса». Об этом заявил исполняющий обязанности министра финансов региона Иван Алексеев в ходе публичных слушаний по бюджету в Госсобрании (Ил Тумэн).
При этом налог на добычу алмазов поступает в бюджет Якутии полностью.
«Компания является нашим ключевым налогоплательщиком, причем не только государственного бюджета республики, но и местных бюджетов, где она работает», – сказал Алексеев (цитата по «Интерфаксу»).
Якутия владеет 25% акций «Алросы», еще 8% принадлежат муниципальным районам. В предыдущие года компания формировала около 60% доходов бюджета Якутии.
На фоне новостей об отсутствии дивидендов акции компании снизились на 1,2% – до 19,79 руб.
ПАО «Алроса» за первое полугодие 2026 г. добыло 11,8 млн карат алмазов. За аналогичный период 2025 г. добыча составила 11,9 млн карат. Компания заявила, что снижение объемов обогащения по плану ведения работ было компенсировано ростом среднего содержания вследствие изменения структуры отработки месторождений.
В отчете «Алросы» по МСФО за полгода говорилось, что чистый убыток компании составил 9,54 млрд руб. против 40,60 млрд руб. чистой прибыли, полученной по итогам аналогичного периода 2025 г. Выручка снизилась на 33% до 91,73 млрд руб. Скорректированная EBITDA уменьшилась на 61% и достигла 14,3 млрд руб., а рентабельность по EBITDA – 16% (-11 п. п.).