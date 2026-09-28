«Алроса» за первое полугодие незначительно снизила добычу

9 сентября «Ведомости» писали, что добыча алмазов в России в 2025 г., по данным Кимберлийского процесса, упала на 16% и составила 31,5 млн каратов. Экспорт алмазов из России снизился на 2% к уровню предыдущего года до 29,8 млн каратов. При этом Россия сохранила 1-е место по добыче в мире и 3-е место по экспорту после ОАЭ и Евросоюза, занимающихся реэкспортом алмазов, добытых в других странах. Доля страны в мировой добыче снизилась с 34,6 до 31,9%, а в экспорте – выросла с 10,7 до 11,3%.