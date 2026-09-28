«Алроса» за первое полугодие незначительно снизила добычу
ПАО «Алроса» за первое полугодие 2026 г. добыло 11,8 млн карат алмазов. За аналогичный период 2025 г. добыча составила 11,9 млн кар. Отчет эмитента опубликован на сайте раскрытия корпоративной информации.
Компания заявила, что снижение объемов обогащения по плану ведения работ было компенсировано ростом среднего содержания в следствие изменения структуры отработки месторождений. «Алроса» считает результаты соответствующими тенденциям развития, которые наблюдались в мировом алмазно-бриллиантовом секторе.
В отчете «Алросы» по МСФО за полгода говорилось, что чистый убыток компании составил 9,54 млрд руб. против 40,60 млрд руб. чистой прибыли, полученной по итогам аналогичного периода 2025 г. Выручка снизилась на 33% до 91,73 млрд руб. Скорректированная EBITDA уменьшилась на 61% и достигла 14,3 млрд руб., а рентабельность по EBITDA – 16% (-11 п. п.).
В «Алросе» отмечали нормализацию запасов в гранильном сегменте в Индии после масштабного «дестокинга» в 2024–2025 гг. Дорожают бриллианты, наблюдается стабильный спрос на «крупные» бриллианты свыше двух карат. Спрос на ювелирные украшения с бриллиантами растет в первую очередь в «премиальных» сегментах.
9 сентября «Ведомости» писали, что добыча алмазов в России в 2025 г., по данным Кимберлийского процесса, упала на 16% и составила 31,5 млн каратов. Экспорт алмазов из России снизился на 2% к уровню предыдущего года до 29,8 млн каратов. При этом Россия сохранила 1-е место по добыче в мире и 3-е место по экспорту после ОАЭ и Евросоюза, занимающихся реэкспортом алмазов, добытых в других странах. Доля страны в мировой добыче снизилась с 34,6 до 31,9%, а в экспорте – выросла с 10,7 до 11,3%.