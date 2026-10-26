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Главная / Инвестиции /

Акционеры «Акрона» одобрили дивиденды из нераспределенной прибыли

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Акционеры на общем собрании ПАО «Акрон» одобрили дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых периодов. Выплаты составят 146 руб. на одну акцию, говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.

Всего компания направит 5,37 млрд руб. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, решено установить на 2 ноября.

Дивидендная доходность составила 0,75%. После новости о выплате акции выросли на 7,54% до 18 860 руб.

В первом полугодии «Акрон» снизил чистую прибыль по МСФО на 13,6% до 26,1 млрд руб. Выручка компании снизилась за отчетный период на 9% до 112,86 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 9% до 47,7 млрд руб. Уровень рентабельности по EBITDA сохранился на 42%. Объем продаж основной продукции составил 3,926 млн т (-18% относительно 2025 г.). Объем производства основной продукции снизился на 14% до 3,96 млн т.

«Акрон» занимается производством минеральных удобрений и добычей сырья для него. Среди ключевых компаний, входящих в группу, – предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (ПАО «Акрон») и Смоленской области (ПАО «Дорогобуж»), в Мурманской области (АО «СЗФК»).

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