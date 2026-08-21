«Акрон» снизил чистую прибыль в первом полугодии на 13,6%

По РСБУ выручка «Акрона» увеличилась до 92,1 млрд руб. за первое полугодие, отчиталась группа в июле. Чистая прибыль снизилась на 1,9% и достигла 20,4 млрд руб. 3 июля акционеры «Акрона» одобрили решение не платить дивиденды по итогам 2025 г.