«Акрон» снизил чистую прибыль в первом полугодии на 13,6%
Выручка компании снизилась за отчетный период на 9% до 112,86 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 9% до 47,7 млрд руб. Уровень рентабельности по EBITDA сохранился на 42%.
Объем продаж основной продукции составил 3,926 млн т (-18% относительно 2025 г.). Объем производства основной продукции снизился на 14% до 3,96 млн т.
По РСБУ выручка «Акрона» увеличилась до 92,1 млрд руб. за первое полугодие, отчиталась группа в июле. Чистая прибыль снизилась на 1,9% и достигла 20,4 млрд руб. 3 июля акционеры «Акрона» одобрили решение не платить дивиденды по итогам 2025 г.
«Акрон» занимается производством минеральных удобрений и добычей сырья для него. Среди ключевых компаний, входящих в группу, – предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (ПАО «Акрон») и Смоленской области (ПАО «Дорогобуж»), в Мурманской области (АО «СЗФК»).