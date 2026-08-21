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Главная / Инвестиции /

«Акрон» снизил чистую прибыль в первом полугодии на 13,6%

Максим Цуланов

Производитель минеральных удобрений «Акрон» снизил чистую прибыль по МСФО на 13,6% в первом полугодии 2026 г. до 26,1 млрд руб. Это следует из отчетности компании.

Выручка компании снизилась за отчетный период на 9% до 112,86 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 9% до 47,7 млрд руб. Уровень рентабельности по EBITDA сохранился на 42%.

Объем продаж основной продукции составил 3,926 млн т (-18% относительно 2025 г.). Объем производства основной продукции снизился на 14% до 3,96 млн т.

По РСБУ выручка «Акрона» увеличилась до 92,1 млрд руб. за первое полугодие, отчиталась группа в июле. Чистая прибыль снизилась на 1,9% и достигла 20,4 млрд руб. 3 июля акционеры «Акрона» одобрили решение не платить дивиденды по итогам 2025 г. 

«Акрон» занимается производством минеральных удобрений и добычей сырья для него. Среди ключевых компаний, входящих в группу, – предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (ПАО «Акрон») и Смоленской области (ПАО «Дорогобуж»), в Мурманской области (АО «СЗФК»).

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