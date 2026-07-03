Акционеры «Акрона» одобрили невыплату дивидендов по итогам 2025 года

В январе – марте 2026 г. чистая прибыль «Акрона» по МСФО упала до 2,7 млрд руб., что в 5,4 раза меньше показателя I квартала 2025 г. Выручка компании в первые три месяца этого года снизилась на 22% в годовом выражении до 51,9 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 41% до 15,6 млрд руб.