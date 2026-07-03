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Акционеры «Акрона» одобрили невыплату дивидендов по итогам 2025 года

Ведомости

Акционеры ПАО «Акрон» одобрили решение совета директоров не платить дивиденды по итогам 2025 г., говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.

Чистую прибыль было решено оставить нераспределенной.

3 июня совет директоров «Акрона» рекомендовал акционерам дивиденды в размере 235 руб. на обыкновенную акцию из нераспределенной прибыли 2021 г. Всего на выплату пойдет 8,64 млрд руб. Дату отсечки рекомендовали поставить на 10 августа. При этом дивиденды по результатам работы в 2025 г. СД рекомендовал не объявлять и не выплачивать.

В январе – марте 2026 г. чистая прибыль «Акрона» по МСФО упала до 2,7 млрд руб., что в 5,4 раза меньше показателя I квартала 2025 г. Выручка компании в первые три месяца этого года снизилась на 22% в годовом выражении до 51,9 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 41% до 15,6 млрд руб.

«Акрон» занимается производством минеральных удобрений и добычей сырья для него. Ключевые активы группы – предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (ПАО «Акрон») и Смоленской области (ПАО «Дорогобуж»). Также в состав группы входят АО «СЗФК», занимающееся выпуском фосфатного сырья и производством апатитового концентрата на ГОК «Олений Ручей» в Мурманской области, и АО «ВКК», ведущее разработку Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае.

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