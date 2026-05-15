Чистая прибыль «Акрона» в I квартале упала в пять раз

Показатель снизился из-за сокращения продаж и укрепления рубля
Василий Милькин
Максим Стулов / Ведомости
Чистая прибыль «Акрона» в январе – марте 2026 г. составила 2,7 млрд руб., что в 5,4 раза меньше показателя I квартала прошлого года. Это следует из финансового отчета компании по МСФО.

В долларовом выражении прибыль упала в 4,6 раза до $34 млн.

Выручка компании в I квартале этого года снизилась на 22% в годовом выражении до 51,9 млрд руб., а в долларовом эквиваленте – на 8% до $662 млн.

Показатель EBITDA сократился на 41% до 15,6 млрд руб., а в долларовом эквиваленте – на 29% до $200 млн. Рентабельность по EBITDA в январе I марте снизилась до 30%, тогда как в I квартале 2025 г. этот показатель составлял 39%.

Чистый долг компании на конец I квартала составил 126,9 млрд руб., что на 10% больше показателя на конец 2025 г. В долларовом эквиваленте чистый долг вырос на 6% до 1,6 млрд. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло с 1,25 до 1,57 в рублевом выражении и с 1,34 до 1,54 в – долларовом.

Производственные результаты компании также снизились.

Объем выпуска удобрений и другой основной продукции в январе – марте составил составил 2,11 млн т, что на 10% ниже показателя I квартала 2025 г. Объем продаж основной продукции составил 2,12 млн т, что на 16% ниже результата I квартала 2025 г.

«Акрон» занимается производством минеральных удобрений и добычей сырья для него. Ключевые активы группы – предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (ПАО «Акрон») и Смоленской области (ПАО «Дорогобуж»). Также в состав группы входят АО «СЗФК», занимающееся выпуском фосфатного сырья и производством апатитового концентрата на ГОК «Олений Ручей» в Мурманской области и АО «ВКК», ведущее разработку Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. Кроме того, активы группы включают дистрибуторские компании в России, Китае, Бразилии, Аргентине и Колумбии, научно-проектный центр «Акрон инжиниринг» и агрохолдинг «Плодородие».

