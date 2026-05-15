Чистая прибыль «Акрона» в I квартале упала в пять раз

«Акрон» занимается производством минеральных удобрений и добычей сырья для него. Ключевые активы группы – предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (ПАО «Акрон») и Смоленской области (ПАО «Дорогобуж»). Также в состав группы входят АО «СЗФК», занимающееся выпуском фосфатного сырья и производством апатитового концентрата на ГОК «Олений Ручей» в Мурманской области и АО «ВКК», ведущее разработку Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. Кроме того, активы группы включают дистрибуторские компании в России, Китае, Бразилии, Аргентине и Колумбии, научно-проектный центр «Акрон инжиниринг» и агрохолдинг «Плодородие».