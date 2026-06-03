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Совет директоров «Акрона» рекомендовал выплатить дивиденды в 235 рублей на акцию

Ведомости

Совет директоров ПАО «Акрон» рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов в размере 235 руб. на обыкновенную акцию из нераспределенной прибыли 2021 г., говорится в отчетности компании.

Всего на выплату рекомендуется направить 8,64 млрд руб. СД также посоветовал акционерам установить 10 августа 2026 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

При этом дивиденды по результатам работы в 2025 г. рекомендуется не объявлять и не выплачивать. Исключение составляют дивиденды по итогам девяти месяцев прошлого года.

В январе – марте 2026 г. чистая прибыль «Акрона» по МСФО упала до 2,7 млрд руб., что в 5,4 раза меньше показателя первого квартала 2025 г. Выручка компании в первые три месяца этого года снизилась на 22% в годовом выражении до 51,9 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 41% до 15,6 млрд руб.

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