Выручка «Акрона» увеличилась до 92,1 млрд рублей по РСБУ за первое полугодие
Выручка ПАО «Акрон» по РСБУ за первое полугодие 2026 г. составила 92,1 млрд руб., что на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Об этом говорится в отчетности компании, опубликованной на сайте раскрытия корпоративной информации.
Согласно отчету, чистая прибыль компании снизилась на 1,9% и достигла 20,4 млрд руб. Себестоимость продаж выросла на 4,5% до 41,7 млрд руб., вследствие чего валовая прибыль сократилась на 1% до 50,4 млрд руб.
При этом прибыль от продаж увеличилась на 5,3% и составила 37,7 млрд руб. Коммерческие расходы уменьшились на 27,5% до 7,4 млрд руб., тогда как управленческие расходы выросли на 8,2% до 5,3 млрд руб.
3 июля акционеры «Акрона» одобрили решение совета директоров не платить дивиденды по итогам 2025 г. Чистую прибыль было решено оставить нераспределенной. 3 июня совет директоров компании рекомендовал акционерам дивиденды в размере 235 руб. на обыкновенную акцию из нераспределенной прибыли 2021 г. Всего на выплату пойдет 8,64 млрд руб. Дату отсечки рекомендовали поставить на 10 августа. При этом дивиденды по результатам работы в 2025 г. СД рекомендовал не объявлять и не выплачивать.