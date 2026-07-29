Выручка «Акрона» увеличилась до 92,1 млрд рублей по РСБУ за первое полугодие

3 июля акционеры «Акрона» одобрили решение совета директоров не платить дивиденды по итогам 2025 г. Чистую прибыль было решено оставить нераспределенной. 3 июня совет директоров компании рекомендовал акционерам дивиденды в размере 235 руб. на обыкновенную акцию из нераспределенной прибыли 2021 г. Всего на выплату пойдет 8,64 млрд руб. Дату отсечки рекомендовали поставить на 10 августа. При этом дивиденды по результатам работы в 2025 г. СД рекомендовал не объявлять и не выплачивать.