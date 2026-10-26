«СПБ биржа» сообщила о новом рекорде по дневному объему торгов неоактивами
Новый рекорд по дневному объему торгов неоактивами на «СПБ бирже» был установлен 23 октября, когда показатель достиг 59,7 млрд руб. Этот максимум обошел предыдущий на 6,7%, сообщила сама торговая площадка.
Предыдущий максимум был достигнут 21 августа. Лидерами по объему торгов стали неоактивы на криптовалюты: на биткойн, эфириум и солану. В топ-10 инструментов также вошли неоактивы на акции Circle, Sandisk, АМD, Moderna, Bloom Energy, DoorDash, Coherent.
На «СПБ бирже» напомнили, что на площадке доступны 65 неоактивов, в том числе на акции глобальных компаний. Торги проводятся ежедневно.
Неоактивы позволяют инвесторам получать прибыль от изменения стоимости базисных активов без необходимости покупать эти ценные бумаги. Размер каждого неоактива соответствует одной ценной бумаге базисного актива.
7 октября «СПБ биржа» добавила на торги новые 20 неоактивов на ценные бумаги глобальных компаний, в числе которых Airbnb, Cloudflare, Shopify, Snowflake, Tempus AI и другие.