«СПБ биржа» сообщила о новом рекорде по дневному объему торгов неоактивами

Предыдущий максимум был достигнут 21 августа. Лидерами по объему торгов стали неоактивы на криптовалюты: на биткойн, эфириум и солану. В топ-10 инструментов также вошли неоактивы на акции Circle, Sandisk, АМD, Moderna, Bloom Energy, DoorDash, Coherent.