«СПБ биржа» 7 октября добавит на торги 20 новых неоактивов

Неоактивы позволят инвесторам получать прибыль от изменения стоимости базисных активов без необходимости покупать эти ценные бумаги. Размер каждого неоактива соответствует одной ценной бумаге базисного актива. Валюта стоимости шага цены – доллар США, расчеты будут производиться в рублях. Торги неоактивами проводятся по будням с 7:00 до 00:00 мск, в выходные и праздники – с 10:00 до 00:00 мск.