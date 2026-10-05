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Главная / Инвестиции /

«СПБ биржа» 7 октября добавит на торги 20 новых неоактивов

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

«СПБ биржа» 7 октября добавит на торги новые 20 неоактивов на ценные бумаги глобальных компаний, в числе которых Airbnb, Cloudflare, Shopify, Snowflake, Tempus AI и другие. Об этом сообщается на сайте компании.

Неоактивы позволят инвесторам получать прибыль от изменения стоимости базисных активов без необходимости покупать эти ценные бумаги. Размер каждого неоактива соответствует одной ценной бумаге базисного актива. Валюта стоимости шага цены – доллар США, расчеты будут производиться в рублях. Торги неоактивами проводятся по будням с 7:00 до 00:00 мск, в выходные и праздники – с 10:00 до 00:00 мск.

Новые базисные активы представлены ценными бумагами компаний:

  • Affirm Holdings – финансовые технологии, оплата покупок частями

  • Airbnb – онлайн-бронирование жилья и туристических услуг

  • Applied Optoelectronics – оптические технологии для центров обработки данных и сетей связи

  • AST SpaceMobile – спутниковая мобильная связь

  • Block – цифровые финансы и платежные сервисы

  • Cloudflare – облачные сетевые технологии и кибербезопасность

  • Credo Technology Group Holding Ltd – высокоскоростная передача данных, полупроводниковые технологии

  • Datadog – мониторинг ИТ-инфраструктуры и приложений

  • First Solar – солнечная энергетика

  • Innodata – подготовка данных и решения для искусственного интеллекта

  • Intuitive Surgical – роботизированная хирургия

  • MercadoLibre – электронная коммерция и цифровые финансы

  • Oklo – ядерные энергетические технологии

  • PDD Holdings – электронная коммерция

  • Shopify – платформы для электронной коммерции

  • Snowflake – облачные платформы для работы с данными

  • Tempus AI – искусственный интеллект и анализ данных в медицине

  • Toast – программное обеспечение и платежные решения для ресторанов

  • Zoom Communications – цифровые коммуникации и совместная работа

  • Zscaler – облачная кибербезопасность

18 сентября «СПБ биржа» запустила торги также 20-ю неоактивами, значительная часть которых была представлена компаниями цифровой экономики. В них вошли Adobe Inc., Arm Holdings plc., Atlassian Corp., Biogen Inc., Bloom Energy Corp., Ciena Corp., Circle Internet Group, Inc., CoreWeave Inc., Duolingo Inc., GitLab Inc., Intel Corp., IonQ Inc., Moderna Inc., Reddit Inc., Roblox Corp., ServiceNow Inc., Spotify Technology S.A., Strategy Inc., Take-Two Interactive Software, Inc., Unity Software Inc. 

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