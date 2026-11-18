ЦБ призвал брокеров следить за операциями проп-трейдинговых компаний
Банк России призвал брокеров следить за операциями проп-трейдинговых компаний на бирже на предмет манипулирования рынком и инсайдерской торговли. Регулятор направил участникам финансового рынка информационное письмо.
По данным Центробанка, распространены практики, когда трейдеры совершают сделки с низколиквидными бумагами, которые могут привести к резким колебаниям цен на финансовые инструменты. Они также могут поручать брокеру направлять заявки, условия которых заранее согласованы между трейдерами. Регулятор напомнил, что проп-трейдинговая компания может быть привлечена к административной ответственности, если не пресечет попытки манипулирования рынком.
Банк России заявил, что профучастники, принимая проп-трейдинговые компании на брокерское обслуживание, должны учитывать рисковый характер их деятельности. С 2024 г. было возбуждено 20 дел об административных правонарушениях в отношении таких компаний.
16 октября Банк России сообщил, что установил факт манипулирования рынком руководителем компании – профессионального участника рынка ценных бумаг «Кинетик капитал» Вадимом Соломахиным. По данным регулятора, в I квартале 2026 г. Соломахин совершал сделки с акциями Сбербанка, Совкомбанка, «Сургутнефтегаза», а также с облигациями федерального займа. Он сначала покупал или продавал ценные бумаги по рыночной цене, после чего выставлял заявки на обратные сделки по более выгодной для себя стоимости. Затем, используя служебное положение, он размещал встречные заявки со счета компании, что приводило к краткосрочному изменению рыночных цен.