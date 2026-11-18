16 октября Банк России сообщил, что установил факт манипулирования рынком руководителем компании – профессионального участника рынка ценных бумаг «Кинетик капитал» Вадимом Соломахиным. По данным регулятора, в I квартале 2026 г. Соломахин совершал сделки с акциями Сбербанка, Совкомбанка, «Сургутнефтегаза», а также с облигациями федерального займа. Он сначала покупал или продавал ценные бумаги по рыночной цене, после чего выставлял заявки на обратные сделки по более выгодной для себя стоимости. Затем, используя служебное положение, он размещал встречные заявки со счета компании, что приводило к краткосрочному изменению рыночных цен.