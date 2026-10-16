ЦБ выявил манипулирование рынком со стороны главы «Кинетик Капитала»
Установлены факты манипулирования рынком руководителем компании - профессионального участника рынка ценных бумаг «Кинетик Капитал» Вадимом Соломахиным. Об этом сообщил Банк России.
По данным регулятора, в I квартале 2026 г. Соломахин, являющийся генеральным директором и бенефициарным владельцем компании, совершал сделки с акциями Сбербанка, Совкомбанка, «Сургутнефтегаза», а также облигациями федерального займа. Операции проводились между его личным брокерским счетом и счетом «Кинетик Капитала», управляющего активами закрытого паевого инвестиционного фонда «Кинетик Портфельный».
ЦБ установил, что Соломахин сначала покупал или продавал ценные бумаги по рыночной цене, после чего выставлял заявки на обратные сделки по более выгодной для себя стоимости. Затем, используя служебное положение, он размещал встречные заявки со счета компании, что приводило к краткосрочному изменению рыночных цен.
По такой схеме было совершено более 120 сделок, в результате которых компания понесла убытки, а Соломахин получил доход. Банк России признал эти действия манипулированием рынком.
Регулятор направил Соломахину предписание о недопущении подобных нарушений в дальнейшем, а также распорядился приостановить операции по его брокерским счетам. Информация о выявленных нарушениях передана в правоохранительные органы.
В конце августа Банк России установил факты манипулирования рынком на торгах акциями ПАО «ОГК-2» с использованием схемы по разгону цен. Двух частных инвесторов привлекли к административной ответственности, а регулятор предписал Мосбирже и брокерам приостановить совершение операций по их торговым счетам.