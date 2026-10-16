ЦБ выявил манипулирование рынком со стороны главы «Кинетик Капитала»

ЦБ установил, что Соломахин сначала покупал или продавал ценные бумаги по рыночной цене, после чего выставлял заявки на обратные сделки по более выгодной для себя стоимости. Затем, используя служебное положение, он размещал встречные заявки со счета компании, что приводило к краткосрочному изменению рыночных цен.