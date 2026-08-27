ЦБ установил факты манипулирования рынком двумя частными инвесторами

В 2025 г. Константин и Анастасия Михайловы покупали акции ПАО «ОГК-2», выставляя агрессивные заявки, что приводило к искусственному завышению стоимости ценных бумаг. На пиковых значениях они продавали свой пакет акций. Регулятор сообщил, что инвесторы использовали и обратную схему. Они за счет серий агрессивных продаж занижали стоимость акций, а затем скупали их. Такие схемы Михайловы использовали неоднократно. Всего они совершили более 10 000 таких сделок.