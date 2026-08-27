ЦБ установил факты манипулирования рынком двумя частными инвесторами
Банк России установил факты манипулирования рынком на торгах с акциями ПАО «ОГК-2» с использованием схемы по разгону цен. Двух частных инвесторов привлекли к административной ответственности, а регулятор предписал Мосбирже и брокерам приостановить совершение операций по их торговым счетам. Об этом говорится на сайте ЦБ РФ.
В 2025 г. Константин и Анастасия Михайловы покупали акции ПАО «ОГК-2», выставляя агрессивные заявки, что приводило к искусственному завышению стоимости ценных бумаг. На пиковых значениях они продавали свой пакет акций. Регулятор сообщил, что инвесторы использовали и обратную схему. Они за счет серий агрессивных продаж занижали стоимость акций, а затем скупали их. Такие схемы Михайловы использовали неоднократно. Всего они совершили более 10 000 таких сделок.
В отдельные торговые дни инвесторы также совершали сделки с акциями «ОГК-2» по предварительному соглашению между своими брокерскими счетами. Действия приводили к существенным отклонениям объема и цены торгов.
Банк России отметил, что все эти сделки приводили к всплескам волатильности цен на акции компании, увеличивая финансовые риски для других участников рынка. Михайловых привлекли к административной ответственности за манипулирование рынком, им направлены предписания о недопущении таких нарушений в дальнейшем. Мосбирже и брокерам регулятор направил предписания о приостановлении совершения операций по торговым счетам двух инвесторов.
13 января ЦБ России объявил о запуске сервиса, на котором можно анонимно сообщить о неправомерной инсайдерской информации или манипулировании рынком. Сервис также позволит сообщить о совершении инсайдерами выгодных сделок, разглашении инсайдерской информации, сговоре участников торгов, который привел к волатильности на рынке, нарушениях инсайдерской политики в компаниях и др. Данные будут поводом для регулятора изучить ситуацию и при необходимости принять меры.