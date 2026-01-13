ЦБ запустил сервис анонимного информирования о манипулировании рынком

Сервис также позволит сообщить о совершении инсайдерами выгодных сделок, разглашении инсайдерской информации, сговоре участников торгов, который привел к волатильности на рынке, нарушениях инсайдерской политики в компаниях и др. Документы, подтверждающие информацию, можно приложить к сообщению. Данные будут поводом для регулятора изучить ситуацию и при необходимости принять меры.