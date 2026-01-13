ЦБ запустил сервис анонимного информирования о манипулировании рынком
Центральный банк России объявил о запуске сервиса, на котором можно анонимно сообщить о неправомерной инсайдерской информации или манипулировании рынком.
Сервис также позволит сообщить о совершении инсайдерами выгодных сделок, разглашении инсайдерской информации, сговоре участников торгов, который привел к волатильности на рынке, нарушениях инсайдерской политики в компаниях и др. Документы, подтверждающие информацию, можно приложить к сообщению. Данные будут поводом для регулятора изучить ситуацию и при необходимости принять меры.
Отмечается, что сервис не предполагает обратной связи и выплаты вознаграждения автору заявления.
В сентябре 2025 г. директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин сообщил, что Центробанк предложил реформу в сфере противодействия инсайдерской торговле. Раскрытие инсайдерских сделок станет подробнее, затронет всех эмитентов и наказывать за манипулирование рынком регулятор сможет быстрее благодарю увеличению скорости проверок.
2 октября Пронин заявил о доработке законопроекта о реформе контроля за инсайдерской торговлей и манипулированием на фондовом рынке. Документ готов к внесению в Госдуму.