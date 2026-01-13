Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

ЦБ запустил сервис анонимного информирования о манипулировании рынком

Ведомости

Центральный банк России объявил о запуске сервиса, на котором можно анонимно сообщить о неправомерной инсайдерской информации или манипулировании рынком.

Сервис также позволит сообщить о совершении инсайдерами выгодных сделок, разглашении инсайдерской информации, сговоре участников торгов, который привел к волатильности на рынке, нарушениях инсайдерской политики в компаниях и др. Документы, подтверждающие информацию, можно приложить к сообщению. Данные будут поводом для регулятора изучить ситуацию и при необходимости принять меры.

Отмечается, что сервис не предполагает обратной связи и выплаты вознаграждения автору заявления.

В сентябре 2025 г. директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин сообщил, что Центробанк предложил реформу в сфере противодействия инсайдерской торговле. Раскрытие инсайдерских сделок станет подробнее, затронет всех эмитентов и наказывать за манипулирование рынком регулятор сможет быстрее благодарю увеличению скорости проверок.

2 октября Пронин заявил о доработке законопроекта о реформе контроля за инсайдерской торговлей и манипулированием на фондовом рынке. Документ готов к внесению в Госдуму.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь