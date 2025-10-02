Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

ЦБ доработал проект о контроле за манипулированием на фондовом рынке

Ведомости

Законопроект о реформе контроля за инсайдерской торговлей и манипулированием на фондовом рынке доработан и готов к внесению в Госдуму. Об этом сообщил директор департамента инфраструктуры финансового рынка Центробанка Кирилл Пронин в кулуарах форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность».

«Ждем обратной связи от соответствующих коллег из федеральных органов исполнительной власти, после чего, надеюсь, он будет внесен», – подчеркнул Пронин (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, обсуждение с участниками рынка состоится после того, как законопроект будет внесен в Госдуму.

ЦБ ужесточает контроль за инсайдерской торговлей и манипулированием

Инвестиции / Регулирование

8 сентября Пронин заявил, что Банк России предложил реформу в сфере противодействия инсайдерской торговле и манипулированию. Раскрытие инсайдерских сделок станет подробнее, затронет всех эмитентов и наказывать за манипулирование рынком регулятор сможет быстрее за счет увеличения скорости проверок.

Директор департамента ЦБ указал, что число фактов манипулирования и сделок с неправомерным использованием инсайдерской информации остается существенным и текущее регулирование нуждается в донастройке. Для реализации реформы готовится пакет законопроектов, которые будут внесены в Госдуму в осеннюю сессию. Пронин выразил надежду, что новое регулирование вступит в силу в 2026 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её