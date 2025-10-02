ЦБ доработал проект о контроле за манипулированием на фондовом рынке
Законопроект о реформе контроля за инсайдерской торговлей и манипулированием на фондовом рынке доработан и готов к внесению в Госдуму. Об этом сообщил директор департамента инфраструктуры финансового рынка Центробанка Кирилл Пронин в кулуарах форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность».
«Ждем обратной связи от соответствующих коллег из федеральных органов исполнительной власти, после чего, надеюсь, он будет внесен», – подчеркнул Пронин (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, обсуждение с участниками рынка состоится после того, как законопроект будет внесен в Госдуму.
8 сентября Пронин заявил, что Банк России предложил реформу в сфере противодействия инсайдерской торговле и манипулированию. Раскрытие инсайдерских сделок станет подробнее, затронет всех эмитентов и наказывать за манипулирование рынком регулятор сможет быстрее за счет увеличения скорости проверок.
Директор департамента ЦБ указал, что число фактов манипулирования и сделок с неправомерным использованием инсайдерской информации остается существенным и текущее регулирование нуждается в донастройке. Для реализации реформы готовится пакет законопроектов, которые будут внесены в Госдуму в осеннюю сессию. Пронин выразил надежду, что новое регулирование вступит в силу в 2026 г.