ЦБ доработал проект о контроле за манипулированием на фондовом рынке

Директор департамента ЦБ указал, что число фактов манипулирования и сделок с неправомерным использованием инсайдерской информации остается существенным и текущее регулирование нуждается в донастройке. Для реализации реформы готовится пакет законопроектов, которые будут внесены в Госдуму в осеннюю сессию. Пронин выразил надежду, что новое регулирование вступит в силу в 2026 г.