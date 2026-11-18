Закрытые (ЗПИФ) и интервальные (ИПИФ) паевые инвестфонды для квалифицированных инвесторов с 2027 г. впервые должны начать платить налог на прибыль с пассивных доходов, но правительство дало им возможность этого не делать. Условие – фонд ежегодно отдает пайщикам не меньше 90% чистого дохода. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс правительство внесло ко второму чтению. Налоговый законопроект вместе с проектом бюджета на 2027–2029 гг. Госдума приняла в первом чтении в октябре, а 16 ноября комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил принять его с учетом поправок во втором чтении.