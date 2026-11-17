Минфин РФ планирует 18 ноября провести аукционы по размещению остатков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпусков 26253 с погашением в 2038 г. и 26233 с погашением в 2035 г. Об этом ведомство сообщило на сайте.