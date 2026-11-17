Минфин 18 ноября разместит остатки ОФЗ-ПД выпусков 26253 и 26233
Минфин РФ планирует 18 ноября провести аукционы по размещению остатков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпусков 26253 с погашением в 2038 г. и 26233 с погашением в 2035 г. Об этом ведомство сообщило на сайте.
Заявки на аукционы можно подать через Мосбиржу или СПВБ. Объем удовлетворения заявок будет определяться исходя из объема спроса и запрашиваемой участниками премии к сложившимся уровням доходности.
По регламенту ввод заявок по размещению выпуска 26253 будет проходить с 12:00 до 12:30 мск, а выпуска 26233 – с 14:30 до 15:00 мск. Ввод цен отсечения предусмотрен в 14:00 и в 16:30 мск соответственно.
В последний раз Минфин размещал ОФЗ 11 ноября. Ведомство выпустило на торги остатки серии 26250 на 31,63 млрд руб. Спрос на аукционе составил 74,064 млрд руб., превысив объем размещения более чем в два раза.
28 октября Минфин России провел аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпусков 26254 и 26244. Объем размещения первого составил 83,1 млрд руб., второго – 73,7 млрд руб.