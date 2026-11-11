Минфин разместил ОФЗ с погашением в 2037 году на 31,63 млрд рублей
Министерство финансов России разместило на аукционе облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26250 на 31,63 млрд руб. Об этом говорится в материалах ведомства.
Дата погашения бумаг – 10 июня 2037 г. Спрос на аукционе составил 74,064 млрд руб., превысив объем размещения более чем в два раза.
Средневзвешенная цена облигаций достигла 79,3107% от номинала, а доходность – 16,78% годовых.
10 ноября Минфин также анонсировал аукцион по размещению облигаций ОФЗ-ПД серии 26235. По данным министерства, дата погашения бумаг – 2 марта 2031 г.
28 октября Минфин России провел аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпусков 26254 и 26244. Объем размещения первого составил 83,1 млрд руб., второго – 73,7 млрд руб. Дата погашения выпуска 26254 установлена на 3 октября 2040 г., выпуска 26244 – на 15 марта 2034 г. Спрос на первый выпуск достиг 129,7 млрд руб., цена отсечения составила 83,6% от номинала, доходность – 16,59% годовых. Спрос на второй выпуск составил 108,4 млрд руб., цена отсечения – 80,6% от номинала с доходностью 16,41% годовых.
21 октября ведомство разместило на рынке остатки выпуска 26253 в объеме 36,45 млрд руб., а также 26235 в объеме 99,79 млрд руб.