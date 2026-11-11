Минфин разместил ОФЗ с погашением в 2037 году на 31,63 млрд рублей

28 октября Минфин России провел аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпусков 26254 и 26244. Объем размещения первого составил 83,1 млрд руб., второго – 73,7 млрд руб. Дата погашения выпуска 26254 установлена на 3 октября 2040 г., выпуска 26244 – на 15 марта 2034 г. Спрос на первый выпуск достиг 129,7 млрд руб., цена отсечения составила 83,6% от номинала, доходность – 16,59% годовых. Спрос на второй выпуск составил 108,4 млрд руб., цена отсечения – 80,6% от номинала с доходностью 16,41% годовых.