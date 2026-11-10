Инвесторы подали коллективный иск к Nvidia и Дженсену Хуангу

Инвесторы подали коллективный иск к Nvidia и Дженсену ХуангуВ центре иска – отношения Хуанга с топ-менеджером Megaspeed
Инвесторы Nvidia подали коллективный иск против компании и ее гендиректора Дженсена Хуанга, обвинив их в сокрытии информации о связях с сингапурской Megaspeed International. Об этом говорится в исковом заявлении, поданном 9 ноября в федеральный суд Северного округа Калифорнии.
Истцом выступил акционер Марк Кистенмахер. По его версии, Nvidia вводила инвесторов в заблуждение относительно отношений Хуанга с бывшим руководителем Megaspeed Элис Хуанг, которую американские спецслужбы, по данным СМИ, подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой.
Megaspeed также подозревают в содействии обходу американских ограничений на экспорт передовых чипов в Китай. Истцы считают, что сокрытие связанных с этим рисков могло повлиять на стоимость акций Nvidia.
На фоне расследования акции Nvidia 9 ноября на премаркете падали более чем на 6%, до $176,26. В начале основных торгов на Nasdaq бумаги теряли 5%.
8 ноября совет директоров Nvidia объявил о независимом расследовании отношений Хуанга с Элис Хуанг. Компания заявила, что пока не видит оснований считать национальную безопасность США или свои коммерческие секреты скомпрометированными. Совет директоров также выразил доверие гендиректору.
Сам Хуанг признался в супружеской измене и принес извинения семье. При этом он не уточнил, с кем состоял в отношениях, и выразил готовность сотрудничать с расследованием.
9 ноября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал обвинения в китайском шпионаже беспочвенными.