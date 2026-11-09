Что известно о расследовании Nvidia измены Дженсена Хуанга

Что известно о расследовании Nvidia измены Дженсена ХуангаКомпания проверяет отношения гендиректора с бизнес-леди, которую заподозрили в шпионаже
Совет директоров Nvidia начал независимое расследование после публикаций о том, что генеральный директор компании Дженсен Хуанг мог стать целью иностранной разведки. Поводом стали сообщения The New York Times о его близких отношениях с Элис Хуан, бывшей сотрудницей сингапурской компании Megaspeed. По данным издания со ссылкой на источники, американские спецслужбы считали ее связанной с китайской разведкой и полагали, что она передавала информацию Пекину.
8 ноября Хуанг признался сотрудникам компании в супружеской измене. «Я был неверен своей жене. Мои действия причинили боль ей и нашим детям. Моему поступку нет оправдания. Я глубоко сожалею», – написал он в электронном письме. При этом Хуанг не назвал женщину, с которой у него была связь, и не уточнил, идет ли речь об Элис Хуан. Представитель Nvidia сообщил, что глава компании намерен продолжать исполнять обязанности.
Совет директоров Nvidia сообщил, что расследование будет проводить комитет независимых директоров при содействии внешних юристов. В компании подчеркнули, что пока не видят оснований полагать, что национальная безопасность США или коммерческие секреты Nvidia были скомпрометированы. Хуанг поддержал расследование и пообещал сотрудничать с ним.
5 ноября лидеры трех комитетов палаты представителей от Республиканской партии попросили Хуанга выступить на закрытом брифинге 18 ноября. Их интересуют меры Nvidia по защите от иностранной разведки и возможная угроза национальной безопасности США.
Элис Хуан – гражданка Китая и бывший руководитель сингапурской облачной компании Megaspeed, которая закупает чипы Nvidia. Американские власти расследовали деятельность компании из-за подозрений, что она помогала Пекину получать доступ к передовым ИИ-чипам Nvidia, поставки которых в Китай запрещены. Ранее Хуанг заявлял, что взаимодействие с Элис Хуан было обычным деловым общением, а компания изучила все случаи использования своих ускорителей Megaspeed и проверила их количество. Reuters отмечает, что самостоятельно подтвердить обвинения против Элис Хуан не удалось.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 9 ноября назвал утверждения о китайском шпионаже в деле Nvidia беспочвенными. По его словам, такие обвинения являются клеветой.
Президент США Дональд Трамп 8 ноября заявил, что не обсуждал с Хуангом обвинения, но назвал его хорошим человеком. «Надеюсь, все в порядке. Он проделал невероятную работу», – сказал глава Белого дома. Ранее The New York Times сообщила, что Трамп был проинформирован о разведданных примерно год назад, но решил не предпринимать никаких действий.
На фоне новостей о расследовании акции Nvidia 9 ноября упали более чем на 6% в ходе торгов во Франкфурте и достигли многомесячных минимумов. По данным LSEG Datastream, при таком снижении капитализация компании могла сократиться примерно на $270 млрд относительно цены закрытия торгов 6 ноября.