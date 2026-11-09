Что известно о расследовании Nvidia измены Дженсена Хуанга

8 ноября Хуанг признался сотрудникам компании в супружеской измене. «Я был неверен своей жене. Мои действия причинили боль ей и нашим детям. Моему поступку нет оправдания. Я глубоко сожалею», – написал он в электронном письме. При этом Хуанг не назвал женщину, с которой у него была связь, и не уточнил, идет ли речь об Элис Хуан. Представитель Nvidia сообщил, что глава компании намерен продолжать исполнять обязанности.