СВР заявила о намерении ЕС выдавливать украинцев на родину для пополнения ВСУ
Руководство Евросоюза (ЕС) ищет способы вернуть на Украину более 1 млн мужчин призывного возраста, которые получили убежище в странах ЕС. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
По данным ведомства, Брюссель намерен ограничить возможности украинцев получать финансовые услуги, устраиваться на работу и арендовать жилье в Европе. В СВР считают, что таким образом европейские власти рассчитывают вынудить их вернуться на родину.
Первым шагом в этом направлении стало решение Совета ЕС не предоставлять с августа 2026 г. статус временной защиты украинцам призывного возраста, говорится в сообщении. Дальнейшие ограничения планируется ввести до конца года.
В СВР также заявили, что европейские власти не учитывают демографические последствия такой политики для Украины. По оценкам европейской стороны, через 10-20 лет население подконтрольной Киеву территории может сократиться до чуть более 10 млн человек, из которых трудоспособными будут около трети.
7 октября сообщалось, что граждане Украины без опыта срочной службы теперь не смогут получить временную защиту в Литве. Украинцы должны предоставлять доказательства прохождения военной службы. Подтверждением будет законное пересечение границы при выезде с Украины, штамп о выезде в паспорте или официальный документ, свидетельствующий об освобождении от военной службы.
10 сентября СВР заявила, что Еврокомиссия (ЕК) потребовала от Украины мобилизовать женщин из-за нехватки мужчин, годных к военной службе. Кроме того, Евросоюз (ЕС) собирается принять ряд мер, которые помогут депортировать мужчин призывного возраста из Европы на Украину.