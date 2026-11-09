В СВР также заявили, что европейские власти не учитывают демографические последствия такой политики для Украины. По оценкам европейской стороны, через 10-20 лет население подконтрольной Киеву территории может сократиться до чуть более 10 млн человек, из которых трудоспособными будут около трети.