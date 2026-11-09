Граждане Украины просили признать их беженцами чаще других иностранцев в России

Всего с 2022 г. по сентябрь 2026 г. 1254 иностранных гражданина просили признать их беженцами в России, при этом больше всего из Афганистана – 332 человека, а также 301 – из Сирии, 158 – с Украины и 69 – из Узбекистана. Также за эти годы с ходатайствами обратились 14 граждан Латвии, 10 – Германии, пять – Польши и по два из Франции и США.