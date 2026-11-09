Граждане Украины просили признать их беженцами чаще других иностранцев в России
Граждане Украины за девять месяцев 2026 г. обращались с просьбой о признании их беженцами в России чаще, чем граждане других стран. Всего за это время от них поступило 52 заявления, пишет ТАСС со ссылкой на данные МВД РФ.
Всего с января по сентябрь 2026 г. 193 иностранца ходатайствовали о признании их беженцами в РФ. Также обращения поступали от граждан Узбекистана – 43, Таджикистана – 21, Белоруссии – 16, Сирии – 10. Еще по восемь заявлений поступило от граждан Армении и Казахстана, семь – Азербайджана, по пять – Молдавии и Туркмении, по четыре – Грузии и Киргизии. Единичные ходатайства поступили от граждан Абхазии, Боснии и Герцеговины, Италии, Кении, Латвии, Палестины, Судана, Швеции, Сербии и др.
Всего с 2022 г. по сентябрь 2026 г. 1254 иностранных гражданина просили признать их беженцами в России, при этом больше всего из Афганистана – 332 человека, а также 301 – из Сирии, 158 – с Украины и 69 – из Узбекистана. Также за эти годы с ходатайствами обратились 14 граждан Латвии, 10 – Германии, пять – Польши и по два из Франции и США.
В апреле МВД РФ предложило запретить выдавать другим государствам лиц, которые получили в РФ статус беженца, временное убежище или политическое убежище.