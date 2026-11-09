Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,303+0,17%MSTT82+2,82%MGTS1 366+1,04%IMOEX2 477,37+0,55%RTSI950,13+0,55%RGBI112,07+0,15%RGBITR778,72+0,25%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Граждане Украины просили признать их беженцами чаще других иностранцев в России

Антон Потоков
Ведомости
Ведомости

Граждане Украины за девять месяцев 2026 г. обращались с просьбой о признании их беженцами в России чаще, чем граждане других стран. Всего за это время от них поступило 52 заявления, пишет ТАСС со ссылкой на данные МВД РФ.

Всего с января по сентябрь 2026 г. 193 иностранца ходатайствовали о признании их беженцами в РФ. Также обращения поступали от граждан Узбекистана – 43, Таджикистана – 21, Белоруссии – 16, Сирии – 10. Еще по восемь заявлений поступило от граждан Армении и Казахстана, семь – Азербайджана, по пять – Молдавии и Туркмении, по четыре – Грузии и Киргизии. Единичные ходатайства поступили от граждан Абхазии, Боснии и Герцеговины, Италии, Кении, Латвии, Палестины, Судана, Швеции, Сербии и др.

Всего с 2022 г. по сентябрь 2026 г. 1254 иностранных гражданина просили признать их беженцами в России, при этом больше всего из Афганистана – 332 человека, а также 301 – из Сирии, 158 – с Украины и 69 – из Узбекистана. Также за эти годы с ходатайствами обратились 14 граждан Латвии, 10 – Германии, пять – Польши и по два из Франции и США.

В апреле МВД РФ предложило запретить выдавать другим государствам лиц, которые получили в РФ статус беженца, временное убежище или политическое убежище. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте