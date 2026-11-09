Трамп встретится с премьером-министром Катара на фоне иранского конфликта

8 ноября Трамп заявил, что не ожидает возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана. При этом он не исключил новых ударов в случае, если Тегеран не согласится на заключение соглашения с Вашингтоном. 9 ноября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США и Иран пока не стоят на пороге урегулирования конфликта.