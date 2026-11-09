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Главная / Политика /

Трамп встретится с премьером-министром Катара на фоне иранского конфликта

Татьяна Мозолевская
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Катара Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани на фоне затягивания конфликта с Ираном. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

Вице-президент Джей Ди Вэнс также планирует встретиться с катарским лидером, сообщил американский чиновник.

Катар играл роль посредника между Вашингтоном и Тегераном, передавая предложения и пытаясь преодолеть разногласия по иранской ядерной программе и условиям прекращения конфликта, напоминает Reuters.

8 ноября Трамп заявил, что не ожидает возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана. При этом он не исключил новых ударов в случае, если Тегеран не согласится на заключение соглашения с Вашингтоном. 9 ноября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США и Иран пока не стоят на пороге урегулирования конфликта.

6 ноября Reuters сообщил, что Иран передал США предложение по ядерной программе через Катар. По словам источника, Тегеран готов обсуждать инициативу только после выполнения Вашингтоном семи требований. Американская сторона изучает документ, однако источник не стал раскрывать подробности предложения.

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