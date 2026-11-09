Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,283+0,51%MGTS1 376+1,78%CHMK3 515-0,28%IMOEX2 487,01+0,94%RTSI953,83+0,94%RGBI112,14+0,21%RGBITR779,16+0,31%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

ОАК проработает вопрос ремоторизации SSJ100 на новые российские двигатели

Такие опытно-конструкторские работы за 2 млрд рублей заказал Минпромторг
Светлана Афонина
Перспектива замены двигателей на SSJ100 пока угадывается лишь в общих чертах
Перспектива замены двигателей на SSJ100 пока угадывается лишь в общих чертах / Виталий Невар / РИА Новости

Минпромторг и «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) 26 октября заключили контракт на опытно-конструкторские и экспериментальные работы по ремоторизации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с импортных двигателей SaM146 на российские ПД-8, следует из данных портала госзакупок.

Цена контракта – 2 млрд руб., работы разбиты на три этапа и завершатся 20 декабря 2028 г. В техзадании необходимость ремоторизации объясняется поддержанием летной годности парка, она позволит продлить срок службы уже выпущенных самолетов. Двигатель ПД-8 уже разработан – для импортозамещенной версии «Суперджета» (индекс SJ100). Самолет получил сертификат типа в июне 2026 г.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её