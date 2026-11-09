ОАК проработает вопрос ремоторизации SSJ100 на новые российские двигатели

Цена контракта – 2 млрд руб., работы разбиты на три этапа и завершатся 20 декабря 2028 г. В техзадании необходимость ремоторизации объясняется поддержанием летной годности парка, она позволит продлить срок службы уже выпущенных самолетов. Двигатель ПД-8 уже разработан – для импортозамещенной версии «Суперджета» (индекс SJ100). Самолет получил сертификат типа в июне 2026 г.