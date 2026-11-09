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Удастся ли оппозиции сформировать новое правительство в Израиле

Премьера Биньямина Нетаньяху пытаются свергнуть с помощью арабских партий
Нурлан Гасымов
Ради свержения премьера Биньямина Нетаньяху арабские партии потенциально готовы поддержать правительство Гади Айзенкота без перспективы участия в нем
Ради свержения премьера Биньямина Нетаньяху арабские партии потенциально готовы поддержать правительство Гади Айзенкота без перспективы участия в нем / EPA / ТАСС

Президент Израиля Ицхак Герцог поручил лидеру оппозиционной правоцентристской партии «Яшар» Гади Айзенкоту сформировать кабинет министров. Такое решение он принял по итогам консультаций с депутатами кнессета (однопалатный парламент) и личных бесед с израильскими политиками. В ходе них кандидатуру Айзенкота поддержали 67 парламентариев, а 47 – нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает пресс-служба президента. Теперь у лидера оппозиции будет 28 дней для формирования нового правительства.

Сразу после этого Айзенкот на странице в соцсети Х написал, что в Израиле наступило время для формирования правительства чрезвычайного положения и он приложит все усилия, чтобы оправдать доверие граждан.

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