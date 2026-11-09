Удастся ли оппозиции сформировать новое правительство в Израиле

Удастся ли оппозиции сформировать новое правительство в ИзраилеПремьера Биньямина Нетаньяху пытаются свергнуть с помощью арабских партий
Президент Израиля Ицхак Герцог поручил лидеру оппозиционной правоцентристской партии «Яшар» Гади Айзенкоту сформировать кабинет министров. Такое решение он принял по итогам консультаций с депутатами кнессета (однопалатный парламент) и личных бесед с израильскими политиками. В ходе них кандидатуру Айзенкота поддержали 67 парламентариев, а 47 – нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает пресс-служба президента. Теперь у лидера оппозиции будет 28 дней для формирования нового правительства.
Сразу после этого Айзенкот на странице в соцсети Х написал, что в Израиле наступило время для формирования правительства чрезвычайного положения и он приложит все усилия, чтобы оправдать доверие граждан.
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