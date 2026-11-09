Саммит скептиков

С 9 по 20 ноября в турецкой Анталье пройдет 31-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31). Эти ежегодные мероприятия традиционно служат не только площадкой для координации климатической политики, но и ареной жарких дискуссий о будущем глобальной энергетики. В ходе предыдущих конференций в Глазго, Шарм-эль-Шейхе, Дубае, Баку и бразильском Белене, несмотря на множество нюансов, тренд оставался неизменным: сторонники зеленой энергетики настаивали на запрете углеводородов как можно в более короткие сроки, и лишь благодаря взвешенной позиции ряда ключевых игроков, в первую очередь Китая, в итоговые декларации COP так и не были включены жесткие формулировки о полном отказе от ископаемого топлива. Внесет ли нынешний энергетический кризис коррективы в этот дискурс?