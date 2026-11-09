Саммит скептиков

Саммит скептиковПочему не стоит ждать новых громких решений от глобальной климатической конференции в Анталье
С 9 по 20 ноября в турецкой Анталье пройдет 31-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31). Эти ежегодные мероприятия традиционно служат не только площадкой для координации климатической политики, но и ареной жарких дискуссий о будущем глобальной энергетики. В ходе предыдущих конференций в Глазго, Шарм-эль-Шейхе, Дубае, Баку и бразильском Белене, несмотря на множество нюансов, тренд оставался неизменным: сторонники зеленой энергетики настаивали на запрете углеводородов как можно в более короткие сроки, и лишь благодаря взвешенной позиции ряда ключевых игроков, в первую очередь Китая, в итоговые декларации COP так и не были включены жесткие формулировки о полном отказе от ископаемого топлива. Внесет ли нынешний энергетический кризис коррективы в этот дискурс?
Безусловно, давление на традиционную энергетику продолжится. Так, ожидается принятие инициативы «Глобальное обязательство по электрификации 35 к 2035 г.». Она выдвинута странами – председателями COP31, Турцией и Австралией, и предусматривает увеличение за десятилетие доли электричества в конечном мировом энергопотреблении до 35% к 2035 г. (сегодня этот показатель составляет около 20%). Тем самым предполагается перевести на электричество процессы, которые исторически зависели от угля, нефти и газа. Например, планируется форсированный переход на электромобили, электрический общественный и железнодорожный транспорт, массовая замена газовых и угольных котлов в жилых домах и коммерческом секторе на электрические тепловые насосы, снижение энергоемкости зданий минимум на 25%, а также электрификация низко- и среднетемпературных производственных процессов.