Исполнилось 70 лет самому известному конструктору российских беспилотников

Исполнилось 70 лет самому известному конструктору российских беспилотниковОн начинал их разработку еще в 80-е годы прошлого века
Главные и генеральные конструкторы советских самолетов – Андрей Туполев, Александр Яковлев, Павел Сухой и другие – пользовались всесоюзной известностью, а с первых букв их фамилий начинались названия разработанных под их руководством самолетов. Сейчас известность конструкторов летательных аппаратов гораздо меньше, и поэтому есть все основания в день 70-летия Николая Долженкова, заместителя генерального конструктора ОАК по беспилотной авиации, напомнить о его заслугах. Его разработки используются в нашей армии уже несколько десятилетий. И в значительной степени благодаря ему отечественная индустрия беспилотных систем и была сформирована.
После окончания МАИ Долженков принимал участие в разработке сверхзвукового палубного истребителя вертикального/короткого взлета и посадки Як-41М и других военных и гражданских самолетов. Он же разрабатывал аппарат «Пчела» в составе комплекса разведки «Строй-П», который стал первым отечественным серийным беспилотником тактического класса, который передавал картинку в реальном времени. Далее в КБ им. Яковлева Долженков стал главным конструктором учебно-боевого самолета Як-130. Он совершил первый полет в середине 90-х гг. и вплоть до конца 2000-х гг. был единственным по-настоящему серийным отечественным самолетом, разработанным после 1991 г. Сейчас разрабатывается его боевая модификация, предназначенная в том числе для перехвата беспилотников.
С 2010-х гг. Долженков работал генконструктором средневысотных беспилотников большой продолжительности полета в компаниях «Кронштадт» и УЗГА. Среди созданных под его руководством машин – «Иноходец». Этот функциональный аналог широко известного американского беспилотника Predator активно применяется в СВО в разведывательных и ударных целях.
Долгое время в 2000–2010 гг. казалось, что беспилотники считаются, в том числе и военными, чем-то не слишком нужным. Ошибочность такого мнения уже давно не надо обосновывать. И среди людей, благодаря которым в России сохранилась возможность разрабатывать такие системы мирового уровня, Николай Долженков занимает одно из главных мест.