Исполнилось 70 лет самому известному конструктору российских беспилотников

После окончания МАИ Долженков принимал участие в разработке сверхзвукового палубного истребителя вертикального/короткого взлета и посадки Як-41М и других военных и гражданских самолетов. Он же разрабатывал аппарат «Пчела» в составе комплекса разведки «Строй-П», который стал первым отечественным серийным беспилотником тактического класса, который передавал картинку в реальном времени. Далее в КБ им. Яковлева Долженков стал главным конструктором учебно-боевого самолета Як-130. Он совершил первый полет в середине 90-х гг. и вплоть до конца 2000-х гг. был единственным по-настоящему серийным отечественным самолетом, разработанным после 1991 г. Сейчас разрабатывается его боевая модификация, предназначенная в том числе для перехвата беспилотников.